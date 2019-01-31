شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلص من خسائره ويعاود الارتفاع بعد تلاشي أثر بيان الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم متخلصاً من الخسائر التي سجلها أمس في أعقاب صدور بيان الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس تثبيت الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى إبطاء وتيرة رفعها في الفترة المقبلة متبنياً نهج الصبر وترقب صدور بيانات تصور حالة الاقتصاد بدقة.



وتلقى الدولار دعماً اليوم من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات التجارية مع الصين ملمحاً إلى أن واشنطن تقترب من إبرام اتفاق مع بكين.



ومع ذلك، نوه "ترامب" إلى إمكانية عقد لقاء مع نظيره الصيني "شي جين بينج" لحل القضايا التجارية العالقة.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:38 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 95.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.3 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.