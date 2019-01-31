شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب": هناك فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم إن هناك فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين ووضع حد للنزاع التجاري القائم بين البلدين.



وكان "ترامب" قد أثار تفاؤل الأسواق في وقت سابق اليوم بتغريدة على حسابه بموقع "تويتر" بشأن اجتماع في البيت الأبيض بين مسؤولين تجاريين من الولايات المتحدة والصين.



وشدد "ترامب" على أن ثمة اجتماع مع نظيره الصيني "شي جين بينج" يمكن أن يتمخض عنه التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.



وطالب الرئيس الأمريكي الدولة الصينية بفتح أسواقها للمنتجات الزراعية والتكنولوجية الخاصة بالولايات المتحدة بشكل أوسع.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" إن قضية "هواوي" التي اتهمتها واشنطن بسرقة أسرار تجارية من شركة اتصالات في الولايات المتحدة لا يجب أن تعكر صفو المحادثات مع بكين.