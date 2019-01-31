شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بفعل انخفاض إنتاج "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار النفط اليوم عقب بيانات عن انخفاض إنتاج "أوبك"، ورغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فصلاً عن توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الخام.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت أمس عن ارتفاع طفيف بلغ أقل من مليون برميل من الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



وفي ضوء العاصفة الثلجية التي تتعرض لها أجزاء واسعة من أمريكا، تكهن محللون بارتفاع الطلب على الوقود من أجل التدفئة.



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:52 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.2 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.



ومن الجدير بالذكر أن مسحاً أجرته "رويترز" أظهر انخفاض إنتاج "أوبك" من الخام بنحو 890 ألف برميل يومياً إلى 30.98 مليون برميل يومياً في الشهر الجاري.



وصعد سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:44 جرينتش بنسبة 1.8% إلى 55.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.3 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.



وارتفع أيضاً سعر "برنت" بنسبة 0.8% إلى 62.1 دولار للبرميل محققاً اعلى سعر اليوم عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.