أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه لا يمتلك أية حسابات شخصية أو صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن الحساب المنسوب له على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” مزيف.

وقال معيط، في بيان اليوم /الخميس، إنه جار اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبة منشئ هذا الحساب المزيف، وجاري حاليا تتبعه، مشددا على عدم متابعة هذا الحساب الوهمي الذي سيتم غلقه فورا حتى لا يتم نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة تنسب إليه.

وأضاف أنه بصفته وزيرا للمالية ليس في حاجة لإنشاء حسابات إلكترونية شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك وزارة المالية بالفعل صفحات إلكترونية رسمية على موقعي تويتر وفيس بوك إلى جانب موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأوضح أن الوزارة تنشر من خلال هذه الحسابات جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، من أجل إشراك الرأي العام والمواطنين في صياغة أولويات السياسة المالية للدولة، فضلا عن إتاحة جميع المعلومات المالية والاقتصادية التي يحتاجها الخبراء والمهتمين بالشأن العام.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: لا أمتلك أيه حسابات شخصية على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.