شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"تداول":"الراجحي"و"الأهلي"و"سابك"أكبر شركات على مؤشر"إم تي 30" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية أن أكبر 3 شركات بمؤشر "إم إس سي آي تداول 30" هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي، وسابك.

وأفاد في مقابلة مع قناة العربية أن عدد الشركات في المؤشر يتراوح بين 25 و35 شركة مدرجة لتعكس التغيرات في السوق، مع مراجعة ربعية لهذه الشركات.

وأعلنت أمس شركة "إم إس سي آي"، المزود العالمي للمؤشرات، وشركة السوق المالية السعودية "تداول" عن إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) المشترك.

وأضاف أن إطلاق هو خطوة مكملة لإدراج السوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وذلك بعد عملية انضمام تحدث في مرحلتين.

وستنضم السوق المالية السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة على مرحلتين، حيث ستكون المرحلة الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019م، والتي ستأخذ حيز التطبيق بداية يونيو من العام نفسه.

وأشار الحصان إلى أن الوزن التقريبي لمؤشر "إم إس سي آي" للسوق السعودية سيبلغ 2.6% في مؤشر الأسواق الناشئة من خلال 32 شركة مدرجة.

ويهدف مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) لاختيار أكبر 30 شركة مدرجة من ناحية السيولة من مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع للمملكة السعودية(آي إم آي) بصورة مستدامة.

ومؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) هو مؤشر متداول مشترك يمكن من خلاله تطوير منتجات استثمارية متنوعة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات المدرجة في السوق المالية، وغيرها من منتجات المشتقات المالية الأخرى".

ولفت إلى أن أول منتج مالي سيكون عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية الذي يرتكز على مؤشر "إم إس سي آي - تداول 30"، ويتوقع إطلاقه في الربع الثاني من سنة 2019.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت نهاية مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة