شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الشارقة الإسلامي"تناقش توزيع 334.8 مليون درهم نهاية فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر انعقاد الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8% من رأس المال ما يعادل 334.78 مليون درهم عن عام 2018، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019.

وبحسب بيان المصرف لسوق أبوظبي للأوراق المالية ستناقش الجمعية العمومية إصدار أدوات الشق الأول من رأس المال غير قابلة للتحويل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى 2.8 مليار درهم.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

وستناقش العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها، والموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وستقوم العمومية بتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم، تحديد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وحقق البنك صافي أرباح خلال العام 2018 بلغ 510.4 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 477.7 مليون درهم إماراتي، خلال العام 2017، بنمو 6.8%.

يذكر أن البنك كان قد حقق صافي أرباح خلال التسعة أشهر من 2018 بلغ 397.7 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 360 مليون درهم إماراتي، خلال الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 10.5%.