شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يواصل مكاسبه مستفيداً من انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي مستفيداً من صعود أسعار النفط بنسبة 15% خلال الشهر الجاري وإقبال المستثمرين على أصول المخاطرة.



ووقع الدولار الأمريكي تحت وطأة الضغوط بعد بيان الاحتياطي الاتحادي الذي ثبت من خلاله معدل الفائدة دون تغيير وألمح إلى وقف وتيرة رفعها التدريجي إلى حين تفسير الصورة من البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة المقبلة.



وصرح رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" بأن الاقتصاد في بلاده لا يزال جيداً، ولكن مسؤولي البنك في حاجة لتفسير الإشارات الواردة من الأسواق المالية.



وفي أسواق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:56 جرينتش بنسبة 1.9% إلى 55.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.3 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.9% إلى 62.2 دولار للبرميل محققاً اعلى سعر اليوم عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:08 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7618، وسجل أعلى سعر عند 0.7626 وأقل سعر عند 0.7591.