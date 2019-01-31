شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل جلسة اليوم على تباين والأنظار تتجه نحو البيت الأبيض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة الخميس وسط ترقب بين المستثمرين لنتائج المحادثات التجارية بين مسؤولين من الولايات المتحدة والصين بالبيت الأبيض.



وأشارت بيانات إلى ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بنحو 53 ألف طلب إلى 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر صدور تقرير الوظائف الشهري غداً للوقوف على حالة سوق العمل الأمريكي ومدى استمرار التعافي من عدمه.



وألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى احتمالية عقد قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينج" لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.



وتراجع "داو جونز" بحلول الساعة 15:22 جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 24953 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% ( ما يعادل 78 نقطة) إلى 2671 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2694 نقطة.