شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة نبيل عماشة الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة إعمار مصر- تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نبيل عماشة الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى والتسويق والمبيعات بشركة إعمار مصر باستقالته من منصبه بالشركة، بعد رحلة طويلة من النجاحات، استطاع فيها أن ينقل شركة إعمار إلى مصاف الشركات العقارية العملاقة فى مصر، محققاً إيرادات تجاوزت 60 مليار جنيه خلال عدة سنوات.

وبذلك ينضم "عماشة" إلى قائمة الراحلين عن إعمار خلال الفترة الأخيرة، والتى ضمت محمد الدهان الرئيس التنفيذى للشركة.

ويعد نبيل عماشة من أبرز القيادات التى صنعت مجد شركة إعمار فى مصر منذ تسلمه مهامه عمله، حيث قاد "عماشة" فالقطاع التجارى لتحقيق مبيعات قياسية، كما صنع علامة تجارية ضخمة وناجحة لدى قطاع عريض من المستهلكين فى مصر، جعلت من إعمار الشركة الأكثر تفضيلاً فى قطاع الإسكان الفاخر والمنتجعات السياحية.

وبحسب مصادر، فإن نبيل عماشة تلقى العديد من العروض من كبرى الشركات، إلا أنه يفاضل بين العروض المقدمة لاختيار ما يناسبه.

ولم تعلن شركة إعمار مصر حتى الآن عن الشخصية البديلة لنبيل عماشة، أحد أهم المسئولين عن القطاعات التجارية فى كبرى الشركات العقارية بمصر، فى ظل ظروف صعبة ومرتبكة تمر بها إعمار حاليا.