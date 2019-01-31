شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 654 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

ارتفعت أسعار الذهب فى الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات، ليواصل الذهب صعوده لأعلى مستويات له منذ أبريل 2018، حيث ارتفعت أوقية الذهب مسجلة 1324 دولار حتى الآن.

وسجل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 654 جنيها للجرام، فى أعلى سعر للذهب منذ أكثر من 8 أشهر نتيجة تحرك سعر الذهب عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 24 يسجل الآن 747 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل الآن 654 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 560 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5232 جنيها.

ويرجع تجار الذهب ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس إلى إبقاء البنك الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغير خلال اخر اجتماع له، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعوامل رئيسية وهى العرض والطلب وسعر أوقية الذهب "البورصة العالمية" وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية فى مصر.