شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أبوظبي الأول" ترتفع 10% في 2018 وتوصية بتوزيعات نقدية وزيادة ملكية الأجانب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك أبوظبي الأول، اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 9.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018.

وحسب بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، حقق البنك صافي أرباح خلال 2018 بلغت 12.1 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك في العام 2018 لتبلغ 19.4 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم خلال العام 2017.

وفي المقابل، انخفضت المصروفات العمومية والإدارية في العام 2018 لتصل إلى 5.3 مليار درهم مقارنة بنحو 5.9 مليار درهم خلال عام 2017.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة في عام 2018 لتصل إلى 1.7 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم خلال 2017.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 74% من رأس المال، كذلك اقترح المجلس زيادة نسبة ملكية الأجانب من 25% إلى 40%.

واقترح المجلس زيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين القائم حالياً، بعدد 22.454 مليون سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وكانت النتائج المالية للبنك، صافي أرباح البنك 9.07 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 12% مقارنة أرباح بـ 8.092 مليار درهم الفترة نفسها من العام 2017، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 0.83 درهم.