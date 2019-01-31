شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا" تفتتح فرعها السادس في "جدة" باستثمار 11 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، اليوم الخميس، عن افتتاح فرعها السادس في مدينة جدة، بحجم استثمارات يقارب الـ 11 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المعرض الجديد يقع في حي الأمير فواز الجنوبي طريق مكة – جدة السريع.

ووفقاً للبيان، يصل إجمالي معارض الشركة إلى خمسة وأربعين معرضاً في منطقة الخليج العربي.

ويعتبر افتتاح المعرض الجديد في مدينة جدة بمساحة بيعية إجمالية قرابة 1900 متر مربع، خطوة هامة نحو تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي طويل الأمد.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا المعرض الجديد بداية من الربع الأول للعام المالي 2019، وقد بلغ حجم الاستثمارات في المعرض الجديد ما يقارب 11 مليون ريال سعودي.

وكانت الشركة قد افتتحت فرعها الخامس في مدينة جدة، بنهاية ديسمبر الماضي، والواقع في حي الصواري طريق المدينة المنورة، بحجم الاستثمارات في المعرض الجديد يقارب 11 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى قيام إكسترا بافتتاح فرعها التاسع في مدينة الرياض، و43 في منطقة الخليج العربي، الواقع في حي الحمراء طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في 26 سبتمبر 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 57.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 161 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 140.1 مليون ريال في 2017، بارتفاع بلغ 14.9%.