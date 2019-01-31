شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع وسط ترقب حذر للمفاوضات بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مع استقرار الدولار بالإضافة إلى ترقب سير المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين سيلتقون اليوم في البيت الأبيض لبحث العلاقات التجارية.



ومع ذلك، يرى "ترامب" بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري شامل إلا بعد لقائه بالرئيس الصيني "شي جين بينج" حيث وصفه بـ"الصديق" الذي ستؤدي المحادثات معه إلى عقد اتفاق تجاري واسع النطاق.



وطالب "ترامب" الصين بفتح أسواقها أمام السلع والمنتجات والمزارعين الأمريكيين كي تكون هناك علاقات تجارية عادلة بين البلدين.



وحال التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، يرى محللون أن الطلب العالمي على المعادن ومن بينها النحاس سوف يشهد انتعاشاً.



وارتفعت أسعار النحاس بحلول الساعة 14:53 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 279.1 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 279.6 دولار وأقل سعر عند 276.6 دولار.