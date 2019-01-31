شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل أجور فترات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ والان نبدء بالتفاصيل
وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المالي والتشغيلي عن أداء الموانئ السعودية لعام 2018م والكميات المستهدفة لعام 2019م، وعرض متابعة عقود الإسناد، بالإضافة إلى نتائج الحساب الختامي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي (1439-1438هـ)، إلى جانب المبادرات القائمة والجديدة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه على تعديل أجور فترات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ السعودية وذلك ضمن خطط الهيئة العامة للموانئ للمساهمة نحو تحقيق طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية مميزة عالمياً تربطها بجميع القارات، كما تم أيضاً عرض عن أراضي الهيئة وخططها التطويرية والفرص الاستثمارية بها.
واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي (1439 – 1438هـ)، بالإضافة إلى ميزانية الهيئة لعام 2019م (1441 – 1440هـ).
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