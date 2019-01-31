محمد بن راشد يطلق برج جميرا بدبي

الخليج 365 - الإمارات: أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي، برج جميرا الذي تنفذه "شركة دبي القابضة" في قلب منطقة جميرا بدبي. وحسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، يبلغ ارتفاع البرج 550 متراً، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى منه في 2023. ويتمتع برج جميرا بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع "داون تاون جميرا" مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا. ويتكون البرج من جزئين تربطهما منصة زجاجية واسعة، وستوفر منصة المشاهدة الزجاجية إطلالة بانورامية فريدة لكلٍ من مدينة دبي ومياه الخليج العربي وستكون مزودة بأحدث التقنيات لتعزّز تجربة الزائر. وتحتضن منطقة جميرا أشهر شاطئ في دبي، وتعتبر من أكثر مناطق الإمارة جاذبية للسياحة والإقامة والاستثمار.

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