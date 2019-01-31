الان تتابع الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8559.95 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 23.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8559.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 149 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, الكيميائية, الإعادة السعودية, صافولا, وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين, أسمنت ينبع, أسمنت الجنوب, أميانتيت, والمراعي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.18% و 5.08%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، زين السعودية, الإنماء, وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, كيان السعودية, دار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 68.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3056.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 319 صفقة.