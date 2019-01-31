شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ عام 2015 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس على وشك تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، لينزل الخام الأمريكي من أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالتزامن مع استمرار المخاوف حيال المعروض الأمريكي ، بعد ارتفاع مخزونات الخام للأسبوع الثاني ،وضخ إنتاج عند أعلى مستوياته على الإطلاق ، لكن أسعار النفط بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ عام 2015.

بحلول الساعة 12:59جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.24$،وسجل أعلى مستوي 54.67$ ،وأدنى مستوي 53.90 $.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 61.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.79$ ،وسجل أعلى مستوي 62.15$ ،وأدنى مستوي 61.44$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 54.91$ للبرميل ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.9% ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 62.48$ للبرميل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 25 كانون الثاني/يناير،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،وتوقع الخبراء ارتفاع بحوالي 3.0 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 446 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.9 مليون برميل يوميا ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

وعلى مدار تعاملات كانون الثاني/يناير ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 18% ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، وأكبر مكسب شهري منذ نيسان/أبريل 2015.

دعم تلك المكاسب القوية انخفاض إنتاج أوبك بأكبر وتيرة فى عامين ،وبدء التنفيذ الفعلي لاتفاق أوبك وروسيا لخفض المعروض العالمي،وأخيرا فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط فى فنزويلا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هذا الشهر إن إنتاجها من النفط انخفض بحوالي751 ألف برميل يوميا فى كانون الأول/ديسمبر إلى إجمالي 31.58 مليون برميل يوميا ،وهو أكبر انخفاض شهري فى نحو عامين تقريبا.

وكانت أوبك والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا قد اتفقوا أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بداية من كانون الثاني/يناير الجاري ، وتبلغ حصة أوبك من الخفض نحو800 ألف برميل يوميا.

خفضت السعودية إنتاجها بحوالي 400 ألف برميل يوميا فى كانون الأول/ديسمبر ، وقالت إنها تنوي إجراء خفض أكبر من المطلوب منها بموجب اتفاق فى أوبك خلال كانون الثاني/يناير.

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية "PDVSA" فى خطوة من شأنها الحد بشدة من صادرات الخام من البلد العضو فى أوبك إلى الولايات المتحدة.

تأتي تلك الخطوة الأمريكية الجديدة بهدف تكثيف الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ودفعه إلى التنحي ،فى الوقت الذي تدعم فيه واشنطن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان قويدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن الأشخاص الذين يعملون فى قطاع النفط فى فنزويلا قد يخضعون للعقوبات.