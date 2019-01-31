شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل صعوبة رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية بعد نتائج أول اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى 2019 ،والتي عززت من صعوبة رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوي 94.86 نقطة الأدنى منذ 11 كانون الثاني/يناير الجاري ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.06 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 95.08 نقطة.

فقد المؤشر يوم الأربعاء نسبة 0.4% ، مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية ،عقب انتهاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

وعلى مدار تعاملات الشهر الجاري ،فقد مؤشر الدولار نسبة 0.95% ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى العملات ذات العائد المرتفع ، وضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

فى ختام أول اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2019 ،أبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأكد على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي إن حالة زيادة أسعار الفائدة قد تقلصت فى الأسابيع الأخيرة ،وأعاذ ذلك إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد خاصة تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغلاق الحكومة الاتحادية.