أبوظبي الأول يصعد بأرباحه 10% في 2018

زادت أرباح بنك أبوظبي الأول 4% في الربع الرابع

الخليج 365 - الإمارات:

صعدت أرباح "بنك أبوظبي الأول" 10% إلى نحو 12 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع حوالي 10 مليار درهم في 2017.

وعزا المصرف نمو الأرباح في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى:

انخفاض المصروفات العمومية والإدارية والمصرفات التشغيلية الأخرى 9% إلى 5.33 مليار درهم، مقابل 5.88 مليار درهم خلال 2017.

تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 28% إلى 1.7 مليار درهم، مقارنةً مع 2.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وزادت أرباح "بنك أبوظبي الأول" 4% إلى نحو 2.9 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً مع 2.8 مليار درهم في الربع ذاته 2017.

ونمت أرباح البنك 5% إلى نحو 9.07 مليار درهم (0.83 درهماً للسهم) نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً مع 8.09 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وارتفعت الأرباح 10% إلى نحو 6.05 مليار درهم (0.56 درهماً للسهم) نهاية النصف الأول 2018، مقارنةً مع 5.48 مليار درهم أرباح النصف الأول 2017.

ويعد أبوظبي الأول أكبر بنك تجاري في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وحصل على جائزة "أفضل مدير أصول في الإمارات لـ2017″، والتي قدمتها "مجموعة جلوبال إنفستور".