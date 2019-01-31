المالية تدرس توسيع تطبيق الضريبة الانتقائية

من المقرر أن تشمل ضريبة السلع الانتقائية المشروبات المحلاة

الخليج 365 - الإمارات:

قال وكيل "وزارة المالية" يونس الخوري إن الأخيرة تدرس طلب اللجنة الفنية لدول "مجلس التعاون الخليجي" حول توسيع تطبيق الضريبة الانتقائية لتشمل سلعاً أخرى.

وأضاف الخوري لصحيفة "الخليج" إن مسألة توقيت التوسع في قائمة السلع والنسبة المقرر فرضها لا تزال قيد الدراسة.

وبين وكيل المالية أنه من المقرر أن تشمل ضريبة السلع الانتقائية المشروبات المحلاة، وفي حال اتفاق اللجنة الفنية الإماراتية مع نظيراتها في مجلس التعاون سيتم رفع التوصية إلى "مجلس الوزراء الإماراتي" لإقرار ذلك.

وبدأت الإمارات 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، والتي تفرض بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.

وتعد الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلك النهائي، وتُفرض على السلع التي تضر بالصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.

ووصل عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية إلى 1,610 سلعات، منها 60% ضمن منتجات المشروبات الغازية، و26% ضمن التبغ ومشتقاته، و14% في شريحة مشروبات الطاقة.

وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان في وقت سابق من الشهر إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون تبحث توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل سلعاً جديدة تعتبر ضارة.