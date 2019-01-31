يلا نصدر.. ربطت المصدرين بالمستوردين حول العالم

تركز المنصة على مساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

الخليج 365 - خاص:

قصة ريادة

يجد معظم المصدرين المصريين لا سيما المبتدئين منهم، صعوبات في تصدير منتجاتهم إلى الخارج والوصول إلى مستوردين موثوقين حول العالم وتمتد الصعوبات إلى إجراءات نقل وتسويق المنتجات ومع غياب شركات ومنصات الوساطة بين المصدرين والمستورين، فإن التفكير بحل لهذه المشكلة سيكون باباً لدخول عالم الأعمال بفكرة منافسة في السوق.

وهذا ما أراده وبحث عنه رائد الأعمال المصري طارق حسني عندما أطلق "منصة يلا نصدر" عام 2016، لتسهل تعاملات المصدرين المصريين مع المستوردين في أنحاء العالم. وتربط المنصة المصرية المصنعين والمنتجين المصريين بالمستوردين حول العالم لزيادة فرص التصدير والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

وتعد "منصة يلا نصدر" أول منصة إلكترونية متخصصة بمساعدة صغار المنتجين على فتح أسواق لمنتجاتهم خارج مصر، وهي منصة سهلة الاستخدام يستطيع من خلالها أي شخص تسجيل بياناته وإضافة منتجاته وتفاصيلها وصور لها، وفريق العمل يوصل تلك المعلومات للمستوردين ويعرض عليهم المنتجات المتاحة، إلى أن يتم الاتفاق على المواصفات النهائية للمنتج بين المصدر والمستورد، كما تساعد المنصة أيضاً في عمليات التسويق والتغليف والشحن.

ويُعنى فريق العمل في المنصة بإنشاء ملفات تعريفية لشركات المصدرين وتقديم منتجاتهم، ويفعل الفريق ذات الأمر للمستوردين ويضيف مواصفات وارداتهم واحتياجاتهم. ويقدم المصدرون منتجاتهم وفقاً للمناقصات المطروحة على الإنترنت من قبل المستوردين.

وتركز المنصة المصرية في عملها على منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل كشبكة ربط بين المصدرين ومزودي خدمات التصدير مثل شركات الشحن والنقل والتخليص الجمركي ومحطات الفرز وشركات التعبئة والتغليف وشركات إصدار الاعتمادات والتراخيص والشهادات ومراكز التدريب والاستشارات ومصادر التمويل.

ولا تستغرق عملية التسجيل في المنصة وإدراج المنتجات سوى دقائق قليلة، يصبح بعدها المصدر قادر على عرض مواصفات منتجاته بدقة، وعند مواجهة أي مشكلة بعمليتي الإدراج والتسجيل، يمكن الحصول على المساعدة من قبل الفريق الفني الخاص بالمنصة.

وتزود "منصة يلا نصدر" عملاءها بالمقالات والمعلومات والدراسات والإحصائيات والاستراتيجيات والأخبار التي تساعدهم في التعرف على الأسواق الخارجية والاتفاقيات الدولية من خلال مدونتها.