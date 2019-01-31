شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر الأسهم السعودية بحتام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.28% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسراً عدد 23.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8559.95 نقطة، فيما ارتفع السوق الموازية-نمو بنسبة 2.29% رابحاً عدد 68.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3056.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 149.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 72 شركة، فيما تراجعت 105 شركة.

وتراجع 12 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.35%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1% ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.50%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، فيما ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%.

وجاء سهم سلامة على رأس القائمة الخضراء بنسبة 4.18%، تلاه سهم الكيميائية بنسبة 3.43%، ثم سهم الإعادة السعودية بنسبة 3.04%، فيما تصدر سهم أمانة للتأمين القائمة الحمراء بنسبة 5.08%، تلاه سهم أسمنت ينبع بنسبة 3.45%، ثم سهم أسمنت الجنوب بنسبة 3.14%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 18.9 مليون ورقة مالية منفذة.