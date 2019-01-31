شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات ليتجاوز مستوى 14100 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 793.407 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.97% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.48%، والعرب على 7.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.37% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.62%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 27.1 مليون جنيه، 126.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.3 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 139.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.64% عند مستوى 14329 نقطة.

فيما تراجع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليغلق عند 683 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1722 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.