البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم الحديد والصلب بقيمة 374 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية لعدد 73.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 374.999 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خسائر بلغت 348.28 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 231.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 605.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 753.6 مليون جنيه فى النصف المقارنة من العام المالى الماضى، مرجعة ذلك إلى استمرار تأثير تحرير سعر الصرف مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
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