شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 250 مليون يورو قيمة تأهيل شركة الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن بعض الوحدات الانتاجية لشركة الحديد والصلب تحتاج إلى نحو 250 مليون يورو لتأهيلها.

وأضافت الشركة فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه بخصوص خطة تأهيل وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية فإن خطة التشغيل التجريبى لفرن 4 بالطاقة القصوى للوقوف على مدى الضرر الذى لحق بوحدات الإنتاج منذ عام 2014 أثبتت أن الشركة تحتاج لاستثمارات كبيرة، ولا سيما أن الفرن تعرض لتوقف متكرر أثر على كفاءته الفنية.

وذكر البيان أن الشركة القابضة تلقت عدداً من عروض الشراكة العالمية من بعض الشركات التى تمت دعوتها لاجتماع سابق مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وممثلى شركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضح البيان أن الاجتماع أسفر عن وضع ملامح للنموذج الأمثل لتمويل وإدارة الاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط إنتاج الشركة بداية من مرحلة استخراج الخام وحتى إنتاج البليت، وذلك عبر شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة التى أبدت اهتماماً بتكنولوجيا الأفران العالية لإنتاج الصلب والتى لا تعمل فى مصر إلا بشركة الحديد والصلب المصرية.

وقال البيان إن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2019 على دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج المشار إليها مع ضخ استثمارات مناسبة عبر اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاماً ‎لضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنوياً ، وأن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف. وأن يتم تعظيم إستغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنوياً.

وأشار البيان إلى أنه جارى العمل على إعداد مشروع عقد الشراكة بالتعاون مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة، تتقدم بمقتضاه الشركات المهتمة بعروض يتم المفاضلة بينها وفقاً لنظام نقاط قبل نهاية منتصف مارس القادم.

وفى سياق متصل، لا يزال مسار تسوية مديونيات شركة الحديد والصلب المصرية واستغلال أصولها غير المستغلة يسير وفقاً للمخطط المعلن حرصاً على نجاح مسار التطوي عبر اتفاقية المشاركة فى الإيراد.