شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح مصر للألومنيوم.. وزيادة خسائر الحديد بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتى مصر للألومنيوم والحديد والصلب المصرية، عن القوائم المالية عن النصف الأول من العام المالى 2018-2019، والتى أظهرت تراجع فى أرباح الأولى إلى 758.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 34%، وارتفاع خسائر الثانية إلى 348.28 مليون جنيه بنسبة 51% على أساس سنوى، بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات سواء تكلفة الإنتاج من ارتفاع أسعار الحديد وخام الألومنينا، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، أرباحاً بلغت 758.3 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.15 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، رغم ارتفاع مبيعات الشركة إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.29 مليار جنيه فى النصف المقارنة من العام المالى الماضى.

فيما حققت شركة الحديد والصلب المصرية، خسائر بلغت 348.28 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 231.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 605.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 753.6 مليون جنيه فى النصف المقارنة من العام المالى الماضى، مرجعة ذلك إلى استمرار تأثير تحرير سعر الصرف مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.