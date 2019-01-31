شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تصل ذروة 6 أشهر استنادا على حذر البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، لتسجل أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي بعد حذر البنك الفيدرالي الاتحادي الاتجاه تجاه الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.1% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 16.09$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.08$،وسجلت الأعلى عند 16.11$ الأعلى منذ 10 تموز/يوليو الماضي، والأدنى عند 15.98$.

حققت أسعار الفضة يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن عقب صدور نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي.

وعلى مدار شهر كانون الثاني/يناير ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 4.3 % ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، بدعم عمليات شراء الأصول الآمنة الواسعة خلال تلك الفترة ، وفى ظل هبوط الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 94.86 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هبوط العملة الأمريكية بعد نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي، والذي أسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% طبقا للتوقعات ،وأكد البنك خلال بيانه على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.