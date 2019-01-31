شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحا عدد 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5205.99 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً عدد 8 نقطة ليغلق عند مستوى 5430.10 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.46% رابحاً عدد 21.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4798.05 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 166 مليون سهم بقيمة 23.1 مليون دينار كويتى عبر 5662 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.57%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاعى البنوك والنفط والغاز بنسبة 0.34%، فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.05%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "العبد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه أرجان بنسبة 9.70%، ثم صلبوخ بنسبة 7.32%، فيما تصدر سهم "تجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.46% ثم أرزان بنسبة 5.17%، ثم وثاق بنسبة 4.71%.