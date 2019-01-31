شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات آسيا من نفط إيران لأقل مستوى فى 2018 بفعل العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت واردات أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط إيران إلى أدنى كمية فى ثلاث سنوات فى 2018 فى ظل العقوبات الأمريكية على طهران، لكن الصين والهند عززتا الواردات فى ديسمبر بعدما نالتا إعفاءات من واشنطن.

وأظهرت بيانات من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أن أكبر المشترين الأربعة استوردوا إجمالا 1.31 مليون برميل يوميا فى 2018، بانخفاض 21% مقارنة مع السنة السابقة.

وأظهرت بيانات رويترز أن الكمية هى الأقل منذ استيراد مليون برميل يوميا فى 2015، حين أدت جولة سابقة من العقوبات على إيران إلى انخفاض حاد فى الواردات الآسيوية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية فى نوفمبر الماضى إذ ترغب فى إعادة التفاوض على اتفاق نووى جديد مع طهران. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماما.

وعلى أساس شهرى، انتعشت واردات آسيا من إيران إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 761 ألفا و593 برميلا يوميا فى ديسمبر فى الوقت الذى عززت فيه الصين والهند المشتريات بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات لثمانى دول من العقوبات الإيرانية لمدة 180 يوما اعتبارا من بداية نوفمبر.

وفى ديسمبر، ارتفعت واردات الصين أكثر من 500 ألف برميل يوميا للمرة الأولى فى ثلاثة أشهر فى حين زادت واردات الهند أكثر من 302 ألف برميل يوميا.

ولم تستورد اليابان وكوريا الجنوبية أى نفط إيرانى فى ذلك الشهر حيث مازالتا تعملان على حل مشكلات تتعلق بالمدفوعات والشحن، لكن البلدين استأنفا تحميل النفط من إيران فى الشهر الجارى.