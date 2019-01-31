شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البيع الرسمى للخام العمانى يرتفع إلى 59.36 دولار فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبى للطاقة اليوم الخميس، أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى مارس سيزيد 2.03 دولار إلى 59.36 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى مارس هو متوسط التسويات اليومية على مدى يناير لعقد أقرب استحقاق.

وحسب سعر البيع الرسمى لخام دبي، المحدد عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن الخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة، عند 59.26 دولار للبرميل لشهر مارس.