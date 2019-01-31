شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى شهرين بعد قرار البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى شهرين ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت أعقبت قرار البنك الفيدرالي الاتحادي ،وتتجه الأسهم فى أوروبا لتحقيق أفضل أداء شهري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 09:22 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

وحقق المؤشر ارتفاعا بأكثر من 6% على مدار جلسات كانون الثاني/يناير ، متجها لتحقيق أفضل أداء شهري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بعد نتائج فصلية قوية لكبرى الشركات ، وعزم البنك المركزي الأوروبي الاستمرار فى دعم الاقتصاد خلال هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2 % ،لتسجل أعلى مستوى فى شهرين قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ، عقب قرار البنك الفيدرالي الاتحادي.

تماشيا مع معظم التوقعات أبقي البنك الفيدرالي الاتحادي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ،وأكد على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.1%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا للجلسة الثالثة على التوالي.