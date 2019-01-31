شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الأوروبي طبقا للتوقعات - الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الرابع /2018 مسجلة نمو بمعدل 0.2 % ,طبقا للتوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.2% ، ،وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 0.2% ،وبالقراءة السنوية سجل النمو معدل 1.2% ، طبقا للتوقعات نمو بمعدل 1.2% ، أقل من نمو الربع الثالث عند معدل 1.6%.

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