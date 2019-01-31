شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي استنادا على ضعف احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثمانية أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي ، استنادا على ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.15% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,322.50$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,320.38$،وسجلت أعلى مستوي 1,322.71$ ، وأدنى مستوي 1,317.45$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1,323.37$ للأونصة ، بعد هبوط واسع للدولار الأمريكي عقب نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.3% حتى الآن على مدار تعاملات كانون الثاني/يناير ، بصدد تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ عام 2017 ، بدعم عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، وفى ظل هبوط الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 94.86 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هبوط العملة الأمريكية بعد نتائج أول اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2019 ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأكد على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن حالة زيادة أسعار الفائدة قد تقلصت فى الأسابيع الأخيرة ،وأعاذ ذلك إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد خاصة تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغلاق الحكومة الاتحادية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 823.87 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 حزيران/يونيو 2018.