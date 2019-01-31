شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يستعيد تعافيه – تحليل – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستفيد من جديد بالدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وليستقر أيضاً أعلى مستوى 105.09 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 116.18 إلى 93.99) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.34% بما يعادل 3.44 نقطة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 105.09 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 107.70 ، الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد