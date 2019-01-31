باي بال يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 31-01-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، في ظل استعداداته لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 93.70 ، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.43% بما يعادل 1.30 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 93.70 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 98.82 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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