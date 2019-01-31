شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعاود الارتفاع – تحليل – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.32% بما يعادل 6.23 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 160.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 143.06 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد