شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 65.01 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 75.23 إلى 48.49) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.60% بما يعادل 1.01 نقطة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 65.01 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 68.92 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد