شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط - تحليل – 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.25% بما يعادل 0.20 نقطة ، ونلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8.67 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.53 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد