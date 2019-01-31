الإمارات العالمية للألمنيوم تقترض 6.5 مليار دولار من عدة بنوك

تشمل ديون الإمارات العالمية للألمنيوم 4.9 مليار دولار

الخليج 365 - الإمارات:

دبرت "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" قرضاً بقيمة 6.5 مليار دولار من مجموعة بنوك عالمية وإقليمية لإعادة تمويل جزء من ديونها.

وحسب وكالة "رويترز"، تشمل ديون الإمارات العالمية للألمنيوم 4.9 مليار دولار وهي قرض مدته 7 سنوات اتفقت عليه الشركة مع بنوك في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

والإمارات العالمية للألمنيوم نتاج اندماج شركتين حكوميتين وهما ألمنيوم دبي "دوبال" و"شركة ألمنيوم الإمارات" التي كانت تابعة لـ"حكومة أبوظبي" في 2013 وهي مملوكة ملكية مشتركة لـ" صندوق مبادلة للاستثمار " في أبوظبي و"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية".

وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر وأقدم شركة صناعية غير نفطية في الإمارات، إذ تنتج نحو 2.4 مليون طن سنوياً، ما يجعلها من أكبر 5 شركات لإنتاج الألمنيوم في العالم.

وتستأثر الشركة بنحو 4% من الإنتاج العالمي للألمنيوم، وتسعى لزيادة إنتاجها من الألمنيوم إلى 2.5 مليون طن.