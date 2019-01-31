مطار الشارقة يستقبل أكثر من 12 مليون مسافر في 2018

الخليج 365 - الإمارات:

صعدت أعداد المسافرين عبر "مطار الشارقة الدولي" 6% إلى 12.04 مليون مسافر العام الماضي، مقارنةً مع 11.36 مليون مسافر في 2017.

وحسب ما أوردت صحيفة "الشارقة"، نمت أعداد المسافرين عبر المطار 9% إلى 1.07 مليون مسافر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنةً مع الشهر ذاته 2017.

وسجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال 2018 أكثر من 81.26 ألف رحلة بزيادة 4.68% مقارنة مع 77.62 ألف رحلة تمت خلال 2017.

ووصلت حركة الشحن الجوي عبر المطار العام الماضي إلى 132.66 ألف طن، وارتفعت حركة مناولة الشحن البحري الجوي 28% إلى 13.64 ألف طن.

واستقبل "مطار الشارقة الدولي" 3.323 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة 6.55%، مقارنةً مع الفترة نفسها 2017، التي سجل فيها المطار 3.118 مليون مسافر.

ونمت أعداد المسافرين عبر المطار نحو 4% إلى 5.73 مليون مسافر خلال النصف الأول 2018، مقارنةً مع 5.49 مليون مسافر في النصف المماثل من العام الذي سبقه.

وفي 2017 أطلقت "هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي" مشروع توسعة للمطار بقيمة 1.5 مليار درهم، بناءً على توجيهات الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو "المجلس الأعلى للاتحاد" حاكم الشارقة.

وسيتم تنفيذ مشروع توسعة المطار على عدة مراحل لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر بحلول 2027، كما سيتم تطوير المرافق والشوارع والممرات الخارجية التي تؤدي من وإلى المطار.