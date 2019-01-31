رقم: التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية 2018

تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً كأهم شريك تجاري للسعودية

الخليج 365 - الإمارات:

زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية 6 مليارات درهم إلى 85 مليار درهم العام الماضي، مقارنةً مع 79 ملياراً في2017، حسب تصريح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بـ"وزارة الاقتصاد" جمعة الكيت.

وشهدت الأعوام الستة الماضية زيادة في اللقاءات والزيارات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وتم توقيع 10 اتفاقيات ثنائية و72 زيارة متبادلة.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً كأهم شريك تجاري للسعودية، مستحوذة على 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول "مجلس التعاون الخليجي"، وتأتي في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية، مستحوذة على 6.1% من إجمالي تجارة السعودية.

وبلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والسعودية (تجارة مباشرة، ومناطق حرة، ومستودعات جمركية) 38.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية للإمارات مع دول "مجلس التعاون الخليجي" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 131.2 مليار درهم، وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث حجم التجارة مع الإمارات بقيمة 58.3 مليار درهم للفترة ذاتها.

وتسعى كل من الإمارات والسعودية إلى تعزيز فرص التعاون، وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني والمطارات، مع الاهتمام بتطوير المطارات الصديقة للبيئة والتنسيق والمتابعة الجوية على مستوى البلدين.