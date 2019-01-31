شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر اللايتكوين تداولاته السلبية بعد اختبار خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار كسر مستوى 29.55 لتسهيل مهمة التوجه نحو 27.45 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 33.10 لاستمرار الميل الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 33.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط