شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الإيثريوم بالارتداد هبوطاً بعد الاقتراب من مستوى 116.50 هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستويات 100.00 ثم 83.00 كمحطات رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 116.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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