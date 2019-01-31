شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات سلبية هادئة ليتحرك عند مستوى 3400.00، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 3110.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 3605.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط