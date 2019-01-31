شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق مستوى 0.7235، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، والذي يشترط الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7335.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7235 والمقاومة 0.7335

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد