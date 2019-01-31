شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل تدريجي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار اكتساب عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 63.10 لفتح الطريق أمام استهداف مناطق 68.00 ثم 72.65 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 60.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد