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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط صعوبة في تأكيد اختراق مستوى 54.40 ليتحرك دونه الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 53.35 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 57.46 ثم 65.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.35 والمقاومة 57.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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