شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 16.00 ويتحرك فوقه الآن، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي يتواجد هدفها التالي عند 16.50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 16.00 مطلوب لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن الفشل بالثبات فوقه سيضغط على السعر للانخفاض نحو 15.62 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.80 والمقاومة 16.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد