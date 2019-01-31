شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1316.65، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1335.00، مع التذكير بأن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 1316.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1335.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد