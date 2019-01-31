شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.3125، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي في محاولة للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفه الأول عند 1.3226.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3226

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد